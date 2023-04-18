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21 апреля в 13.00 Самарский зоопарк приглашает на мероприятие Международный день Земли и открытие выставки «Драгоценный мир живой природы»!

В программе:

- открытие выставки «Драгоценный мир живой природы» организованной Центральным банком Российской Федерации. Во время открытия посетители смогут узнать подробности изготовления памятных монет и о редких видах животных, изображенных на них, а так же поучаствовать в викторине от Центрабанка.

- экологический квест. Игра потребует от ребят знания растительного и животного мира, участники разгадают ребусы и анаграммы, определят животных по следам, найдут решения многих экологических проблем.

Все участники будут награждены сувенирами от зоопарка.

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