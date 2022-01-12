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Благодаря слаженной работе коллектива и преданности своему делу Самарский зоопарк получил лицензию!

Зоопарк будет расти, развиваться и радовать жителей Самарской области красивыми, счастливыми животными и интересными мероприятиями, сообщают в групе зоопарка.

Напомним, Самарский зоопарк рисковал остаться без лицензии. Это стало известно после проверки со стороны сотрудников Счетной палаты. Тогда был найден ряд нарушений. В частности, ревизоры сочли, что животных годами содержали в слишком тесных вольерах.

Позже появилось сообщение, что зоопарк намерены перевести в Южный город.