«Самарский завод электромонтажных изделий» делится успешным опытом внедрения бережливого производства

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В среду, 7 апреля, АО «Самарский завод электромонтажных изделий» посетила делегация представителей министерства промышленности и торговли Самарской области, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, администраций муниципальных районов и предприятий – потенциальных участников национального проекта «Производительность труда».

Цель мероприятия – поделиться успешным опытом внедрения инструментов бережливого производства и вовлечь в проект новые предприятия.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона и важное направление стратегии лидерства региона.

АО «Самарский завод электромонтажных изделий» одним из первых в 2019 году вступил в нацпроект «Производительность труда». Предприятие увеличивает объемы производства, выходит на зарубежные рынки. Чтобы закрепиться на них, необходимо улучшать качество продукции, повышать эффективность и конкурентоспособность. Поэтому руководством завода было принято решение стать участником национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В первый год проект дал отличные результаты. В частности, время протекания процесса на пилотном участке сократили на 32%, объем незавершенного производства снизился на 35%, а выработка на одного работника увеличилась на 26%. И это только было только начало!

«Мы планировали повышение производительности на 10%, повысили на 18%. Совместная работа с Региональным центром компетенций помогла, помогло и использование новых технологий», - прокомментировал генеральный директор завода Игорь Шаров.

Предприятие уже второй год входит в процесс непрерывного внедрения улучшений. К окончанию третьего года участия в нацпроекте новая производственная культура охватит все подразделения.

«На сегодняшний день, в рамках нацпроекта у нас участвует 97 предприятий Самарской области, на более, чем половине из них проект реализован. При этом на всех предприятиях достигнут положительный эффект по показателям производительности с минимальными финансовыми затратами: среднее снижение незавершенного производства – на 50%, среднее снижение времени протекания процессов – 47%», - отметил и.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства Алексей Окунев.

К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 крупных и средних предприятий. Также важно отметить, что участники национального проекта «Производительность труда» имеют возможность получить льготное финансирование инвестиционных проектов из федерального или из регионального фондов развития промышленности (ФРП). А это открывает новые возможности для расширения производства.