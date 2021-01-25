Самарский студент осужден за публичные призывы к экстремистской деятельности

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УФСБ по Центральному военному округу установлена причастность студента военной кафедры одного из Самарских вузов Никиты Грошева в "совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет".

На основании представленных УФСБ России по Центральному военному округу результатов оперативно-розыскной деятельности, УФСБ России по Самарской области в отношении Грошева возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ.

Судом Грошев признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет сроком на 1 год 6 месяцев.

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