Самарский школьник стал участником патриотических мероприятий, организованных в ОГВ(с)

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Юнармеец Вячеслав, воспитанник отряда «Гвардеец» одной из самарских школ, стал участником мероприятий, организованных для детей военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) Северо-Кавказского региона.

Вместе с остальными ребятами Вячеслав прибыл в расположение группировки во время новогодних каникул. Мероприятия начались с торжественного возложения цветов к расположенным на территории группировки мемориалам, посвященным военнослужащим и сотрудникам, погибшим при выполнении служебно-боевых задач. Кроме того, ребята побывали в расположении одного из спецподразделений, где для них была организована увлекательная экскурсия. А так как пребывание в группировке совпало с окончанием рождественского поста, юные гости смогли побывать в храме Святого благоверного великого князя Димитрия Донского, действующием на территории ОГВ(с).

Кроме того, ребятам рассказали об авиационных подразделениях Росгвардии, показали боевой вертолет и другую военную технику. На следующий день дети побывали на месте бесланской трагедии и почтили память, как жертв трагедии, так и тех, кто ценой собственной жизни сделал все для спасения заложников.

Дети поблагодарили росгвардейцев за эмоции и впечатления. Юнармеец Вячеслав, чей отец проходит службу на Северном Кавказе, пообещал рассказать обо всем увиденном своим товарищам по патриотическому отряду «Гвардеец».