Самарский школьник примет участие в финальном этапе V Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске

200

С 29 сентября по 3 октября 2025 года состоится финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она впервые пройдет в Красноярске – на базе Сибирского федерального университета. В финале примут участие около 600 школьников и студентов из 40 стран: Российской Федерации, Алжира, Аргентины, Армении, Бахрейна, Республики Беларусь, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, КНР, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Мавритании, Марокко, Мексики, Намибии, Омана, ОАЭ, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эфиопии, ЮАР, Турции, Иордании, Бангладеша, Мадагаскара и Уругвая.

Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» Иван Миронов.

«Основные этапы Олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тыс. человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведён тематический урок "Финансовая безопасность", утверждена "дорожная" карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и Международного движения по финансовой безопасности», – отметил заместитель Председателя Правительства России, Председатель Организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности Дмитрий Чернышенко.

О ходе подготовки к Олимпиаде и мероприятиях, которые будут приурочены к финальной неделе, рассказал Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин: «В финале примут участие около 600 школьников и студентов – представители порядка 40 стран. Для ребят запланировано более 100 мероприятий по четырём основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. Программа традиционно будет включать панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности».

Цель Олимпиады – выявление талантливой молодежи, обладающей выдающимися способностями, знаниями и умениями, необходимыми для сферы финансовой безопасности, повышение интереса к вопросам обеспечения финансовой безопасности, содействие профессиональной ориентации школьников и студентов.