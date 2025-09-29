Я нашел ошибку
Главные новости:
Премия присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других.
В Самарской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей»
Финальные испытания пройдут в Курске с 29 сентября по 2 октября. В них примут участие 89 мастеров со всей России.
Преподаватель из Самары представит регион на конкурсе профмастерства «Мастер года»
Культурная программа объединит 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 14 объектов.
Сформирована архитектура культурной программы форума «Россия – спортивная держава» в Самаре
19 команд из Самары принимают участие в новом сезоне Детского КВН Самарской области
140 тысяч детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры.
Победители акции «Макулатурный фронт - победный вес» съездили на экскурсии
В Самаре отопительный сезон набирает обороты
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
Мемориальную доску общественному деятелю Юрию Хартукову установили в Самаре
Самарский школьник примет участие в финальном этапе V Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске

29 сентября 2025 10:27
200
Самарский школьник примет участие в финальном этапе V Международной Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске

С 29 сентября по 3 октября 2025 года состоится финальный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Она впервые пройдет в Красноярске – на базе Сибирского федерального университета. В финале примут участие около 600 школьников и студентов из 40 стран: Российской Федерации, Алжира, Аргентины, Армении, Бахрейна, Республики Беларусь, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Казахстана, КНР, Кубы, Кыргызстана, Ливана, Мавритании, Марокко, Мексики, Намибии, Омана, ОАЭ, Пакистана, Перу, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эфиопии, ЮАР, Турции, Иордании, Бангладеша, Мадагаскара и Уругвая. 

Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса Государственного бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей» Иван Миронов.

«Основные этапы Олимпиады уже завершены, участие в них приняли более 65 тыс. человек. С тех пор проделана большая работа: школьники и студенты из новых регионов вовлечены в межолимпиадные мероприятия, проведён тематический урок "Финансовая безопасность", утверждена "дорожная" карта по организации и проведению финала в Красноярске, сформирован план информационного сопровождения самой олимпиады и Международного движения по финансовой безопасности»,отметил заместитель Председателя Правительства России, Председатель Организационного комитета Международной олимпиады по финансовой безопасности Дмитрий Чернышенко.

О ходе подготовки к Олимпиаде и мероприятиях, которые будут приурочены к финальной неделе, рассказал Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин: «В финале примут участие около 600 школьников и студентов – представители порядка 40 стран. Для ребят запланировано более 100 мероприятий по четырём основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. Программа традиционно будет включать панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности».

Цель Олимпиады – выявление талантливой молодежи, обладающей выдающимися способностями, знаниями и умениями, необходимыми для сферы финансовой безопасности, повышение интереса к вопросам обеспечения финансовой безопасности, содействие профессиональной ориентации школьников и студентов.

