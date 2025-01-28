Самарский Росреестр рекомендует собственникам земельных участков проверить, внесены ли сведения об их границах в ЕГРН

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С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, который устанавливает запрет на оборот земельных участков, в случае отсутствия сведений о местоположении их границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Теперь для совершения сделки в отношении земельного участка необходимо удостовериться в том, что сведения о местоположении его границ содержатся в ЕГРН.

«Узнать о том, содержит ли ЕГРН сведения о местоположении границ вашего земельного участка можно, воспользовавшись Национальной системой пространственных данных (НСПД) https://nspd.gov.ru. Зайдя по ссылке в систему, необходимо нажать вкладку «Карта НСПД» и внести в поле «поиск объекта недвижимости» кадастровый номер земельного участка. В случае отсутствия в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка, появится сообщение «Без координат границ». Также информацию о своем земельном участке можно увидеть в выписке», - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.