Самарский Росреестр рассказал о новелле взаимодействия с кадастровыми инженерами

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С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Росреестра П/0401 «О реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров», который оптимизировал процедуру предоставления в Росреестр сведений о лице, принятом в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО КИ). Кроме того, сокращен перечень таких сведений, сообщили в самарском Росреестре.

Росреестр ведёт государственный реестр СРО КИ, а также государственный реестр кадастровых инженеров. По данным на 1 декабря 2020 года реестр СРО КИ содержит сведения о 14 организациях и одном национальном объединении, а государственный реестр кадастровых инженеров – сведения о 24535 кадастровых инженерах, имеющих право осуществлять кадастровую деятельность на территории Российской Федерации. С помощью реестра можно получить информацию о конкретном кадастровом инженере и результатах его деятельности. Информация размещена на сайте Росреестра .

Теперь, согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ смогут направлять все необходимые сведения в Росреестр только в электронном виде с помощью сервиса «Реестры СРО», размещенного на сайте ведомства. В этих целях сервис был доработан и модернизован. Ведение реестра исключительно в электронном виде, как и передача сведений из СРО в Росреестр в виде электронных документов, является важнейшим шагом на выбранном пути общей цифровизации государственных услуг.

Согласно приказу, с 1 января 2021 года СРО КИ не нужно будет представлять в Росреестр сведения о наличии у физического лица необходимого высшего образования, о прохождении стажировки в качестве помощника кадастрового инженера, о сдаче теоретического экзамена, подтверждающего наличие необходимых профессиональных знаний, о прохождении обучения по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки либо повышения квалификации, об отсутствии (наличии) непогашенной или неснятой судимости.

Сегодня СРО КИ направляют в Росреестр эти сведения с приложением заверенных копий документов. Теперь дублирование таких сведений в ГРКИ признано излишним, так как они включаются в реестр членов СРО КИ в силу требований Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и размещаются на официальных сайтах саморегулируемых организаций.

Кроме того, отменяется требование о представлении в Росреестр информации о виде проверки и сведений о поступивших жалобах, поскольку включение таких сведений в ГРКИ не предусмотрено законодательством.

Поскольку теперь не надо направлять в Росреестр сведения с приложением заверенных копий на бумажном носителе, а также отменено обязательство направлять сведения о прохождении кадастровыми инженерами обучения и о рассмотренных жалобах сократятся временные и материальные затраты, считает член Общественного совета при Управлении Росреестра по Самарской области, руководитель подразделения по Самарской области АСРО «Кадастровые инженеры» Максим Куприн.