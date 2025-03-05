Самарский Росреестр принял участие в стратегической сессии

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В Многофункциональном молодежном центре состоялась стратегическая сессия по выявлению приоритетных направлений во взаимодействии с работающей молодежью в сфере молодежной политики, в которой приняли участие сотрудники самарского Росреестра.

Организованная департаментом молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области сессия объединила сотрудников многих ведомств и организаций. Команды занимались разработкой и защитой проектов, возможных к включению в программу комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых».

Цель стратегической сессии - создание портрета молодого человека, выявление и пути решения основных вопросов и проблем молодежи, таких как: финансовая грамотность, безопасность, свободное время и доступная ипотека, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области