Самарский Росреестр принял участие в акции «Чистый берег» 

22 августа в России отмечается День Государственного флага – одного из главных национальных символов.

В этот день члены молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в экологической молодежной акции «Чистый берег» в национальном парке «Самарская Лука», с. Ширяево Самарской области.

Ребята, совместно с федерацией профсоюзов госучреждений, с энтузиазмом очистили берег реки Волги от бытового мусора и пластика.

Центральным событием стала церемония развёртывания российского флага у входа в штольни.

А по возвращении в город, на теплоходе ребята с удовольствием поучаствовали в тематическом квизе, посвящённом истории государственного флага РФ.

Мы уверены, что такие мероприятия помогают укрепить чувство гордости за нашу страну.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области