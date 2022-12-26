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Самарский Росреестр отметил высокие показатели застройщиков

26 декабря 2022 14:35
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Самарский Росреестр принял участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики в области долевого строительства на территории Самарской области за 2022 год.

Самарский Росреестр принял участие в публичных обсуждениях правоприменительной практики в области долевого строительства на территории Самарской области за 2022 год.

Одной из главных тем мероприятия, прошедшего на площадке Министерства строительства по Самарской области стал переход на электронное представление документов для осуществления регистрационных действий посредством информационных технологий.

В своем докладе Ольга Цветкова, заместитель начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской области отметила высокие показатели, достигнутые застройщиками в IV квартале 2022 года. Доля заявлений, поданных организациями-застройщиками в Управление Росреестра по Самарской области в электронном виде составила 81%. Что позволило Самарской области оказаться на 2 месте по Приволжскому федеральному округу.

«С каждым месяцем прослеживается значительный рост доли представленных документов в электронном виде. Однако игнорирование некоторыми застройщиками электронного способа подачи документов пока не позволяет достигнуть 100% значения целевого показателя», – говорит Ольга Цветкова.

Переход на электронный формат оказания госуслуг осуществляется в рамках реализуемого Правительством Российской Федерации Национального проекта «Жилье и городская среда». Все показатели, характеризующие долю государственных услуг, в том числе в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета в электронном виде, отражаются на показателях Самарской области в нескольких федеральных и региональных рейтингах и находятся на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Управление Росреестра, Минстрой и строительные компании региона ведут совместную работу по реализации «дорожной карты» по повышению качества предоставления услуг Росреестра.

«Семинары, ВКС, письма с рекомендациями, наше постоянное и эффективное взаимодействие на протяжении всего года позволили региону занять 2 место в Приволжском федеральном округе и 8 место в России среди регионов по количеству подаваемых застройщиками электронных заявлений на регистрацию прав за участниками долевого строительства на 1 декабря 2022 года. Уже в следующем году у нас есть все шансы достигнуть лучших результатов», – отметила Ольга Цветкова.

Не обошли стороной и проблемы, возникающие при подаче документов в электронном виде. Участники публичных обсуждений рассмотрели типичные ошибки, допускаемые при формировании заявлений на учетно-регистрационные действия через электронный портал Росреестра и получили подробные рекомендации эксперта Управления Росреестра о том, как их избежать в дальнейшем.

 

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

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