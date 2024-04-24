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Самарский Росреестр оказывает помощь пострадавшим от паводка в Самарской области

24 апреля 2024 15:50
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Ведется работа по оперативному оказанию всех государственных услуг Росреестра для пострадавших жителей 63-го региона.

В связи с событиями, вызванными весенним паводком в Самарской области, на базе территориальных органов Росреестра и филиалов ППК «Роскадастр» ведется работа по оперативному оказанию всех государственных услуг Росреестра для пострадавших жителей 63-го региона.

«Вопрос оказания помощи пострадавшим от паводка в Самарской области взят в ведомстве на особый контроль, - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов. - Оказание государственных услуг Росреестра по заявлениям и запросам пострадавших граждан осуществляется нашими сотрудниками в течение суток с момента поступления соответствующих документов. Это могут быть заявления граждан на осуществление учетно-регистрационных действий, в том числе, на регистрацию прав на ранее учтенные объекты недвижимости; получение выписок о правах отдельного лица; запросы о получении копий правоустанавливающих документов, а также выписок об их содержании в отношении объектов недвижимости, расположенных в зоне затопления».

Кроме этого, Самарский Росреестр проводит консультации на площадках МФЦ, а также посредством видеоконференцсвязи (ВКС).

Полномочия по предоставлению сведений из ЕГРН осуществляет филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области. Для лиц, пострадавших от паводка, необходимая информация из Единого государственного реестра недвижимости будет предоставляться в максимально короткие сроки. Адрес филиала: 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д.25А, корп.№1. Телефон: 8(846) 200-50-27, 8(846) 200-50-28.

Информация об адресах и приеме документов размещена в сети «Интернет» на сайте Росреестра: wwwHYPERLINK "http://www.rosreestr.gov.ru/".rosreestr.gov.ru и на сайте Единого портала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по Самарской области: www.mfc63.samregion.ru. Кроме того, получение отдельных видов выписок из ЕГРН сейчас доступно на Портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru/283020, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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