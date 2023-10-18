Самарский Росреестр обозначил преимущества подачи документов в электронном виде юридическим лицам

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Популярность электронных услуг среди юридических лиц возрастает. За 8 месяцев текущего года количество обращений, представленных в электронном виде, на 10% превысили показатель за аналогичный период 2022 года.

Напоминаем, что на рассмотрении Правительства Российской Федерации находится законопроект, по которому подача документов исключительно в электронном формате с 1 января 2024 года станет обязательной для всех юридических лиц. Использование электронных услуг дает возможность значительно сократить ресурсы и время при оформлении документов.

Спикерами семинара, организованного Управлением Росреестра по Самарской области для юридических лиц выступили начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

В рамках мероприятия были освещены многие актуальные вопросы: как оформить сделку с недвижимостью в электронном виде, какие есть ограничения для электронных сделок, плюсы электронной регистрации. Эксперты раскрыли тему безопасности сделок в электронном виде, а также обсудили с участниками семинара преимущества перехода организаций на цифровые рельсы.

«На сегодняшний день поставлены масштабные задачи по стопроцентному переходу на цифровой формат документооборота. И Росреестр в этом процессе отвечает за качество и доступность услуг ведомства. Выполнение этих задач невозможно без прямого и открытого диалога с профессиональными участниками рынка недвижимости, именно по этой причине такие мероприятия, организованные совместно с Правительством Самарской области, проводятся на регулярной основе» - комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Участники семинара рассказали о машиночитаемой доверенности (МЧД) — цифровом аналоге бумажной доверенности на подписание документов в электронном виде. Такая доверенность подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя и удостоверяется нотариально. Напоминаем, что с 1 сентября 2023 года представители юридических лиц, действующие по доверенности должны использовать электронную подпись физического лица (с ИНН физлица). Подробности читайте по ссылке: https://vk.com/@rosreestr63-samarskii-rosreestr-informiruet-chto-nuzhno-znat-o-mashinoc

Спикеры поделились информацией об одном из последних прорывных и инновационных шагов в пользовании электронными услугами – разработка и внедрение передовой технологии Росреестра приложения «Госключ», цифровой платформы, предоставляющей простой и удобный способ подписания документов и заявлений в электронном виде, что, в свою очередь, значительно упрощает доступ к государственным услугам во всех сферах жизни. Ознакомиться можно по ссылке: https://vk.com/wall-210717495_473

«Полученная информация дала возможность юридическим лицам разобраться в тонкостях подачи документов в электронном виде. Теперь очевидны преимущества и польза этой услуги. Специалисты самарского Росреестра, организовывая подобные семинары, помогают адаптироваться к изменениям в законодательстве и формируют четкие алгоритмы работы с электронными услугами», - делится ведущий юрисконсульт АО «Самаранефтегаз» Елена Лебедева.