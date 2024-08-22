Самарский Росреестр информирует о новых возможностях мобильного приложения — «Госключ»

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Самарский Росреестр информирует граждан и юридических лиц о новых возможностях и росте популярности мобильного приложения — «Госключ».

Это приложение дает возможность бесплатно получить усиленную неквалифицированную и квалифицированную электронные подписи (УНЭП и УКЭП), что в свою очередь позволяет воспользоваться всеми услугами Росреестра в электронном виде на официальном сайте rosreestr.gov.ru, не выходя из дома и даже находясь в любой точке мира, в любое время дня и ночи.

Кроме того, с помощью «Госключа» можно подписать любой электронный документ, подавать заявления и обращения в различные органы власти или воспользоваться услугами, представленными на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

«Госключ» позволяет подписывать юридически значимые документы и заявления с телефона или планшета, заключать договоры в электронном виде в дистанционном формате, что значительно экономит время и средства.

Это максимально удобно и безопасно. Ключ электронной подписи создается и применяется в самом приложении: не нужны usв-токены, компьютер и прочее. Приложение соответствует всем самым жестким требованиям информационной безопасности и защиты.

Подробные инструкции пользователя приложения «Госключ» по ссылке: https://vk.com/album-210717495_303840039, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области