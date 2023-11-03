Самарский Росреестр дает рекомендации по оформлению документов в электронном виде

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Более 38 000 ипотечных сделок зарегистрировано Самарским Росреестром за девять месяцев 2023 года, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 82% сделок на основании договора купли-продажи за счет ипотечных средств предоставлено в электронном виде. Отметим, что 96% таких сделок регистрируется ведомством менее чем за 24 часа.

Специалисты Управления Росреестра по Самарской области встретились на рабочем совещании с представителями банковского сообщества «Домклик», чтобы обсудить вопросы взаимодействия.

Эксперты ведомства рассказали об ошибках методического и технического характера, допускаемых при приеме документов в электронном виде и о сервисах, способствующих полной цифровизации процесса оформления недвижимости.

«Переход банков на электронное взаимодействие способствует дальнейшему развитию и продвижению электронных сервисов Росреестра, что в свою очередь позволяет гражданам оперативно получать необходимые услуги. Хочу отметить, что электронный вид оказания услуг дает преимущества не только в сокращении сроков, но и позволяет экстерриториально подавать документы на регистрацию в любое время, не зависимо от рабочего графика учреждения, местоположения заявителя и объекта недвижимости. Электронные заявки рассматриваются Росреестром в приоритетном порядке», - комментирует Аделаида Гук, начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области.

Особое внимание было уделено подаче документов на регистрацию сделок с участием детей. Сделки с недвижимостью, в которых участвует несовершеннолетний ребенок, являются непростыми. В соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние подразделяются на две категории – несовершеннолетние, не достигшие 14 лет (малолетние), и несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право самостоятельно совершать сделки: они заключают договоры и могут подписывать документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Однако все их действия должны осуществляться с письменного согласия родителей или других законных представителей. Малолетние граждане подобных прав не имеют, за них сделки совершают законные представители, которые и подписывают документы своей УКЭП.

На совещании выделили направление по развитию электронной регистрации договоров долевого участия в строительстве. Особое внимание было уделено порядку заполнения заявлений от застройщиков на регистрацию права за участником долевого строительства на основании акта приема-передачи.

В ходе встречи участники дали взаимные рекомендации по усовершенствованию существующих электронных сервисов.

«Электронное взаимодействием с Росреестром позволяет оперативно получать ответы на запросы банка, возникающие в ходе проведения сделок. Активное развитие этого направления значительно сократило срок оказания услуг и случаи приостановления учетно-регистрационных действий. Таким образом, тесное сотрудничество благоприятно сказывается на итоговом результате и оставляет хорошее впечатление у клиента», - говорит начальник Управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Самарского отделения 6991 ПАО Сбербанк Ольга Третьякова.