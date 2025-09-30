Самарский Росреестр: благодарность от Федерации профсоюзов Самарской области

145

На выездном обучающем семинаре для профсоюзного актива Самарской областной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ первичной профсоюзной организации самарского Росреестра во главе с председателем Константином Мининым вручили Благодарственное письмо от Федерации профсоюзов Самарской области (ФНПР) за участие в конкурсе «Лучшая информационная работа в первичной профсоюзной организации».

Также Благодарностью Президиума Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ была отмечена работа Сергея Гаршина, заместителя председателя Молодежного совета Управления Росреестра по Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области