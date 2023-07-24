Самарский рецидивист снова пойдет под суд за хищение денег с найденной банковской карты

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В отдел полиции по Железнодорожному району Самары обратился местный житель 1997 года рождения, который обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее больше 10 тысяч рублей за покупки, которые он не совершал. Позже сотрудники полиции выяснили, что банковскую карту мужчина обронил возле лифта в одном из подъездов дома на ул. Советской Армии.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что его картой расплачивались в магазине, преимущественно специализирующихся на реализации табачной и алкогольной продукции. Полицейские опросили персонал торговых точек. При изучении записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях, оперуполномоченные предположили, что к хищению денежных средств может быть причастен ранее неоднократно судимый местный житель 1984 года рождения. Его задержали оперативники по месту жительства – в том же доме, где проживает потерпевший. Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что нашел карту возле лифта и решил попробовать расплатиться ей в ближайшем магазине. После удачного списания чужих денег, он продолжил оплачивать покупки в других торговых точках.

Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд. Причиненный потерпевшему ущерб он возместил.

По данным полицейских, обвиняемый в декабре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение 12 эпизодов мошенничества: мужчина под различными предлогами звонил на различные абонентские номера, представлялся их пользователям работником банка и сообщал о необходимости перевода денежных средств «на безопасный счет» посредством банкомата или мобильного приложения. Общая сумма причиненного потерпевшим, в том числе пенсионерам, ущерба составила более 200 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО