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Самарский проект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» за 4 месяца покорил всю Россию, и количество участниц продолжает расти

29 декабря 2022 17:46
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За четыре месяца тысячи женщин со всей России встали плечом к плечу на защиту правды, справедливости и веры в Победу.

Прошло четыре месяца с момента, как самарский проект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» был представлен общественности. Вместе с жёнами военнослужащих, военными и ветеранами старт работе выставки дал губернатор Дмитрий Азаров: «Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, – все они герои», – сказал губернатор, поблагодарив организаторов уникального проекта.

За четыре месяца тысячи женщин со всей России встали плечом к плечу на защиту правды, справедливости и веры в Победу. Мощная идея, сильное воплощение и глубокий смысл проекта покорили неравнодушных жителей Самарской области и за её пределами. История получила стремительное развитие: выставка экспонировалась в городах региона, а через несколько недель после открытия выставки на площади Славы проект получил новое рождение в онлайн-формате. В октябре в ходе личной встречи с Президентом России Владимиром Путиным Дмитрий Азаров рассказал об акции «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ». Глава государства высоко оценил патриотический проект.

«ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» зашагали по стране: эфиры на федеральных каналах, выставки в Санкт-Петербурге, на Кубани, в Республике Дагестан, в Рязани, Подмосковье. «Когда мне рассказали об этом проекте, я чуть не заплакала. Женщины в кителях своих мужей… Это замечательный проект. Это как в тех стихах «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Эти фотографии – именно об этом», – поделилась своими впечатлениями о проекте «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» в разговоре с Дмитрием Азаровым народная артистка России, супруга Василия Ланового Ирина Купченко. Ирина Петровна поддержала проект, накинув на свои плечи китель Василия Семёновича, в котором он снимался в кинофильме «Офицеры».

Проект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ» как живой организм – растёт и трансформируется: в День Героев Отечества в Тольятти открылась фотовыставка «ДЕТИ ГЕРОЕВ», ко Дню матери на страничке проекта в социальной сети стали появляться фотографии мам военнослужащих. С каждым днём к проекту присоединяются новые участницы. Сегодня в Самаре продолжаются фотосъёмки «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», на этот раз в них принимают участие 25 женщин – жёны и матери сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

Поддержать супругу пришёл респираторщик 86 пожарно-спасательной части г.Тольятти Евгений Гудсков: «Мы тоже гордимся и испытываем гордость. Не только мы герои, но и жёны наши тоже героини. Мы спасаем людей – это наша работа, а они – дома, страдают, нервничают, что там с нами».

Творческую и техническую составляющую проекта взяла на себя талантливый фотограф Софья Лебедева: «Мужской китель на женских плечах – как тот самый джемпер, который он отдал тебе на первом свидании холодным вечером в парке. Самый тёплый, самый мягкий, самый приятный. Только ещё глубже и важнее».

Сегодня, в конце непростого 2022 года, Самарская область с гордостью может сказать, что беспрецедентные вызовы стали для нас возможностями: для самоопределения и объединения, стали временем расстановки приоритетов. Неиссякаемая вера в справедливость каждого жителя Самарской области, наша всеобъемлющая надежда и огромное желание быть рядом и помогать стали фундаментом уникального проекта «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ», который не смог оставить равнодушным всю Россию.

 

Фото:   администрация Самары

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