Самарский проект «ТехноДружина» стал победителем первого конкурса президентских грантов 2021 года

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В рамках проекта «ТехноДружина» автономная некоммерческая организация «Эко культура и технологии» сформирует в Самаре сообщество волонтеров, которые будут обладать навыками, необходимыми для настройки / ремонта компьютерной и офисной техники и технического обслуживания мероприятий. Для отработки навыков волонтеры смогут проводить ремонт техники для слабозащищенных слоев населения.

Победители конкурса президентских грантов были определены 14 января на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В ходе проекта будет отобрано не менее 60 волонтеров и приглашено не менее 3 экспертов, желающих принять участие в проекте.

Будет разработан и проведен курс лекций на тему: «Курс по ремонту, первичной диагностике неисправностей и тестированию на стабильность работы системных блоков и ноутбуков», состоящий из теоретического и практического блока (6 лекций, 6 практических занятия) и изготовлены 5 обучающих стендов для практики.

После обучения волонтеры приступят к отработке полученных навыков - будет организовано не менее 150 выездов на ремонт/настройку/чистку техники и техническое обслуживание мероприятий (настройка звуковой, видео и световой аппаратуры). Заявки на ремонт/настройку/чистку техники и техническое обслуживание мероприятий будут приниматься от социально незащищенных слоев населения и социально направленных некоммерческих организаций, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay