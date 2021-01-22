Самарский «Парк Хаус» может опять остаться без кинотеатра

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Сейчас в торговом центре работает сеть «Синема Парк», которая попала под прессинг банка «Траст». Тот списал со счетов оператора сети 450 млн рублей и подал иск о взыскании 1 млрд с ее бенефициара Александра Мамута.



Как сообщает газета «Ведомости», сеть «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России». Таким образом, «Парк Хаус» может оказаться без кинозоны.



Проблемы с кинотеатром у торгового центра уже были. «Синема Парк» пришла на самарскую площадку в 2017 году. Однако из-за конфликта с другими собственниками торгового центра кинотеатр смог заработать лишь год спустя, пишет СО ОНЛАЙН.