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Самарский ОМОН «Утес» отметил день образования отряда

28 декабря 2022 14:35
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С начала этого года взрывотехники ОМОН «Утес» свыше 120 раз выезжали на обследование подозрительных предметов и при необходимости уничтожали их.

ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области отметил 34-ую годовщину со дня образования. В торжественных мероприятиях, приуроченных к праздничной дате, принял участие начальник регионального управления Александр Эсауленко.

Вместе с командованием отряда генерал-майор полиции Эсауленко почтил память бойцов спецподразделения, погибших при выполнении служебного долга. После возложения цветов к мемориалу, сооруженному в честь сотрудников ОМОН, состоялось награждение наиболее отличившихся стражей правопорядка – им были вручены ведомственные награды.

«Самарский ОМОН – отряд с очень серьезным боевым прошлым. Его история началась в далеком 1988-ом году, и с тех пор вы с честью справлялись с любыми поставленными задачами. Нет никаких сомнений, что вы будете и впредь продолжать честно служить Родине и останетесь одним из лучших спецподразделений нашего региона» - обратился к сотрудникам начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. 

С начала этого года взрывотехники ОМОН «Утес» свыше 120 раз выезжали на обследование подозрительных предметов и при необходимости уничтожали их. При содействии сотрудников спецподразделения задержано более 230 человек, подозреваемых в причастности к преступлениям, либо совершившим административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято почти полторы тысячи единиц боеприпасов и свыше 6,5 килограммов взрывчатых веществ.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

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