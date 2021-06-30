Самарский общепит боится московского антиковидного сценария

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По итогам первого дня с QR кодами в ресторанах Москвы, известно, что их выручка упала на 60-100%. Чаты московских рестораторов, а также их личные страницы в соцсетях от телеграмма до фейсбука кипят от сообщений, которыми они делятся друг с другом и с читателями, пишет Маргарита Горкина в Обозрении.

"Видели ли мы какие-то эффективные долгосрочные агитационные и разъяснительные мероприятия, призванные стимулировать максимальную вакцинацию? Нет. Вакцинационная кампания провалена на государственном уровне, с этим спорить сложно.

И теперь в условиях стремительно надвигающейся на страну третьей волны ковидной пандемии — нам приходится с этим жить и выбирать между плохими и совсем плохими сценариями.

Судя по тому, как развиваются события с ресторанами в Москве (а значит, вряд ли нам придется долго ждать их тиражирования на самарском уровне), — локдауна нам не дождаться. Все будет гораздо хуже.

Грянувшее без объявления войны решение московского мэра без QR-кода в рестораны больше не пускать, наверное, заставит привиться какой-то процент потенциальных посетителей. Но отрасль такой алгоритм убьет быстрее локдауна.

Почему, спросите вы? Ответы очевидны, но видят их не все.

При локдауне отрасли можно было надеяться хотя бы на какие-то меры поддержки со стороны властей и тех же арендодателей. Когда же рестораны открыты, но попасть в них можно только узкому кругу лиц, все резко осложняется. Залы опустеют. Поддержки от государства — ноль, арендодатели не снизят ставки аренды — «вы же работаете».

Скажу сразу всем самарским рестораторам, а мы уже знаем тех, кто пойдет и будет пытаться вступить в диалог с чиновниками: в Москве QR-код нельзя получить в том случае, если ты переболел дома, никуда не обращался, у тебя есть море антител и бумажка из «Инвитро», предположим.

Таких людей сейчас если не большинство (статистики нет ни у кого), но полным-полно. Сдавать за свой счет ПЦР-тест всякий раз (его хватает на три дня) — тоже никто не разбежится: все-таки многим помимо сотрудников лабораторий приходится и собственные семьи чем-то кормить.

В «Телеграме» можно наблюдать стычки представителей ресторанного рынка Москвы. Инициативная группа, которая чувствует себя представителями и радетелями за всех и сразу (тут и Татулова, и Левицкий, хотя все ждут в ролях переговорщиков вовсе не их, а Раппопорта и Новикова), произвела много шума в соцсетях, но на деле все еще хуже, чем кажется.

Отрасль сейчас не просто встанет на паузу. Есть шанс, что пока всем желающим ходить по ресторанам вколют двухкомпонентную вакцину — а только после второй прививки выдают QR-код, а это значит — месяц примерно человек никуда не сможет ходить, да плюс еще нужно теперь в очереди постоять за вакциной, сразу сделать не получится, — рестораны опустеют.

Внимание, самарские рестораторы: ни одна бумажка в Москве не действует. Карательные меры будут применяться к ресторанам вплоть до закрытия за пропуск посетителя по бумажке.

Конечно, самарский междусобойчик может получиться куда как мягче московского. Но всем известные радетели, в обычной жизни малозначимые, из вас соки повыжимают сейчас как следует, потому что у них уже все козыри на руках. Вам будут угрожать без перерыва большими штрафами в чатиках, на вас будут натравливать при каждом удобном случае проверки.

Я это все к чему? Будьте бдительны. На самом деле никто с вами ни о чем в первый локдаун не советовался и сейчас не станет. Иллюзии переговоров — великая вещь, но малоэффективная, когда случается то, что уже происходит в столице сегодня.

Поэтому закончу тем, с чего начала. Как бы ни развивались события, пока нас полностью не накрыла новая ковидная волна, пока нам не ввели QR-коды и прочие прелести «цифрового концлагеря» — у нас у всех есть шансы пойти и привиться.

Вопросов много и сразу по всему. Но они бессмысленны. Мы по старой русской привычке вязнем в рассуждениях и долгих разговорах, которые ни к чему не приводят. Рестораторам желаю только одного: меньше суеты — больше соблюдения требований губернатора по противоковидным мерам.

Ковид не только никуда не делся, но еще и растет и множится не по дням, а по часам. Нравится вам или нет, об этом придется помнить. Долго еще. Никто не знает — может, это и навсегда. При таком подходе к прививкам, как у нас, возможно, перчатки и маски останутся в регулярном обиходе с нами на долгие годы.

Другой вопрос, что если сейчас мы пойдем по московскому пути, могу с уверенностью сказать — ресторанный рынок просто умрет. Поэтому искренне желаю, чтобы решения наших властей совпали с резким повышением темпов вакцинации и неповышением уровня заболеваемости и были разумными. Если нам введут QR-код — город гарантированно останется без ресторанной отрасли.

Неделю назад я писала, что мы как никогда близки к тому, что рестораны превратятся в столовые с ценами ресторанов. Сейчас я могу сказать, видя, как развивается ситуация, что мы как никогда в Самаре близки к тому, чтобы вернуться к состоянию до 90-х. В городе было три ресторана. Ровно на столько и у нас останется в отрасли работников при повторении московского сценария".

Текст — Маргарита Горкина