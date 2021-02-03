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Самарский областной художественный музей приглашает вас на выставку «Городские сказки», на которой представлены композиции из глиняных игрушек, созданные Лорой Городецкой, мастером народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, и фотографии Юрия Стрельца, одного из самых талантливых и ярких самарских фотохудожников, виртуоза репортажной съемки. Атмосфера экспозиции пропитана любовью к Самаре, глубоким лирическим чувством и теплом.

Лора Константиновна Городецкая - заслуженный работник культуры Российской Федерации, талантливый педагог, мастер, обладающий своим неповторимым стилем, автор уникального направления декоративно-прикладного творчества, получившего название «Самарская глиняная игрушка».

Работы Городецкой - это образы и сюжеты, найденные в самарской культуре, традициях, менталитете. С удивительной нежностью и любовью ею созданы стройные и статные купчихи, трепетные гимназистки, колоритные крестьянки, озорные дети, забавные грациозные животные, необыкновенные церкви и волшебные деревья. Городецкая живо интересуется различными проявлениями жизни, она изучает их, подмечая трогательные и выразительные моменты, эмоциональные переживания и воссоздаёт все это в своих игрушках. Все они полны жизни, наделены неповторимыми чертами и особым самарским характером. Многие из них расписаны пословицами и поговорками, авторскими стихами и частушками. Магия работ Лоры Городецкой, сумевшей сохранить в себе простоту и детскую непосредственность восприятия вещей, в ясной и простой гармонии, спокойной естественности и реалистичности фигур - неярких, предельно лаконичных, отличающихся строгой скульптурной простотой.

Имя Городецкой по праву вписано в историю декоративно-прикладного искусства (в 2012 году она стала Лауреатом «Ветеранской книги рекордов – 2012» за создание и развитие традиций Самарской области), а самарская глиняная игрушка украшает музеи и частные коллекции России, Германии, США, Англии, Франции, Болгарии, Индии, Китая, неизменно вызывая интерес и восхищение зрителей на многочисленных выставках, ярмарках и фестивалях.

Юрий Стрелец - член Союза журналистов и Союза фотохудожников России, председатель областного фотообъединения при Самарском областном отделении Союза Журналистов России. Стрелец удивительно точно чувствует время, он документирует будничную жизнь, запечатлевает образы, несущие в себе глубину и рассказывающие определенную историю. В фокусе внимания фотографа - люди, события и город, особенно какие-то его закоулки, прелесть которых неочевидна для большинства. Его камера улавливает дух Самары и ее жителей, тонкие нюансы их взаимоотношений.

Многие работы Юрия Стрельца напоминают живописные полотна, демонстрирующие захватывающие, кажущиеся нереальными истории, которые фотограф умеет поймать в самой гуще событий. Юрий Стрелец участник российских и международных выставок «From Russia with love» (США), «Мемориал Черчилля в г. Фултон», (США), Фотосалон АРТ- Документ - Фото в г. Плевен, (Болгария) и др. Его работы находятся в коллекции Русского музея (г.Санкт-Петербург), в областном краеведческом музее им. Петра Алабина (г.Самара), в Музее самарского футбола и частных коллекциях (г. Сент - Луис, США), удостоены многочисленных всероссийских и международных призов.

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