Самарский нутрициолог рассказала, что нужно есть во время и после коронавируса

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Об этом sova.info спросила самарского врача интегративной медицины, нутрициолога, косметолога-дерматолога Татьяну Тиханову.

По словам медика, во время любой вирусной инфекции правило номер один - исключить легкие углеводы: все сладкие продукты, булочки, плюшки, печенье. То, что даст организму быстрый скачок глюкозы. Правило номер два - употреблять доступный белок. Например, бульоны, омлеты.

- Мы должны помнить, что во время болезни организму сложнее. Если мы не хотим кушать - мы не кушаем. Следует пить больше морсов, но не сладких. Медом лучше не увлекаться - стоит ограничить его потребление до одной столовой ложки в день. Теплая вода с лимоном, имбирь, травяные чаи допускаются.

Как только у больного появляется аппетит, специалист рекомендует налечь на белок. Однако ослабленному организму сложно переварить кусок мяса - лучше приготовить и прокрутить в мясорубке.

А еще важно употреблять качественные жиры: никаких трансжиров, рафинированных масел, маргарина. Лучше заменить их на оливковое, хорошее сливочное масло. Авокадо тоже будет полезен в период болезни и выздоровления.

- Чтобы иметь здоровый иммунитет, нужно сказать нет легким углеводам, употреблять качественные жиры, доступный белок, достаточное количество клетчатки - овощей, зелени, смузи. Кстати, смузи хорошо ощелачивают, что важно во время болезни.