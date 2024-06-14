Самарский кинотеатр под открытым небом «Филин» начал работать для жителей города.

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Посетить его можно на четвертой очереди набережной.

Публикуем полное расписание сеансов на эту неделю:

Пятница, 14 июня:

18:00-18:20 «Фильм! Фильм! Фильм!», 1968

18:30-20:10 «Человек с бульвара Капуцинов», 1987

20:20-22:00 «Артист», 2011

Суббота, 15 июня:

18:00-19:30 «Полосатый рейс», 1961

19:40-22:00 «Форрест Гамп», 1994

Воскресенье, 16 июня (Детский день):

18:00-18:30 «Стрела улетает в сказку», 1954

18:40-19:50 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 1964

20:00-21:45 «Артек. Большое путешествие», 2022, сообщает Самара-ГИС.

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Фото Самара-Гис