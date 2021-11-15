Самарский католический костел стал федеральным памятником культуры

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Представители Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) обновили реестр памятников федерального значения. Приказ опубликовали на сайте правительства региона.

«Новым объектом охраны культурного наследия федерального значения стал польский костел. Он находится по адресу Фрунзе, 157», — следует из опубликованного документа.

Новый статус защищает от сноса на только само здание, но и его отдельные элементы. Речь идет о кирпичной базилике, фундаменте, стенах, сводах «Монье», башенках и декоративном оформлении фасадов, пишет 63.ру.