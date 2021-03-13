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Самарский историк обвинил писательницу Гузель Яхину в плагиате

13 марта 2021 10:49
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Самарский историк обвинил писательницу Гузель Яхину в плагиате

Григорий Циденков считает, что она скомпилировала в новом романе данные из его ЖЖ.

Самарский историк Григорий Циденков заявил на страницах своего Живого Журнала, что татарстанская писательница Гузель Яхина сплагиатила у него ни много ни мало – целый роман. А точнее, что весь материал для книги «Эшелон в Самарканд» она взяла из того же ЖЖ. Об этом историк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, приведя ссылки на конкретные материалы.

Циденков утверждает, что писательница лишь заменила Самару на Казань и округлила число детей до 500. Также он заявил:

– Стремясь, видимо, уйти от обвинений в плагиате, Яхина меняет некоторые детали и добавляет воды в виде собственных вымыслов. Что приводит к абсурду: действие романа разворачивается в 1923 году. Это примерно как написать об эвакуации из блокадного Ленинграда в 1945 году. Эвакуировали голодающих в 1921-22 гг., в 1923-м всех уже начали возвращать.

Г-жа Яхина отрицает все обвинения и говорит, что архивные документы, которые публиковал в ЖЖ г-н Циденков, повествуют просто о тех же событиях, которые легли в основу ее романа. Также она утверждает, что приводит список использованных источников в конце романа, хотя и оговаривается, что это «не все, но главные источники».

В комментариях самарский историк нашел горячую поддержку, а вот в адрес Гузели Яхиной в данной ситуации добрых слов найти не удалось. Один из комментаторов упомянул, что задал писательнице вопросы на Facebook, но та стерла их и убрала в посте возможность комментировать, пишет Засекин.

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Комментарии

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