Самарский инжиниринговый форум: новые технологические отрасли, кадры, инжиниринг

109

В технопарке «Жигулевская долина» 14-15 ноября проходит Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024». Одной из ключевых тем форума вот уже второй год является развитие новых отраслей экономики. «Стимулируя развитие инжиниринга, мы ускоряем повышение инновационного потенциала наших промышленных предприятий. А также вносим ценный вклад в укрепление национальной безопасности нашей страны», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году на участие в мероприятии в офлайн и онлайн-формате было подано 600 заявок. На форум приехали делегаты из 50 регионов страны, в том числе представители региональных инжиниринговых центров, а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития и вузов.

В числе ключевых тем форума «ПРОтехнологии-2024» – развитие новых технологических проектов в регионе, институты поддержки новых отраслей, фокусирование центров инжиниринга на новых практиках, перспективы развития отрасли БАС.

Пленарную сессию форума в режиме видеоконференции открыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Он поприветствовал участников форума и рассказал о национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который реализуется с 1 января 2024 года по поручению Президента. «Нацпроект нацелен на создание новой для России отрасли – беспилотной авиации, начиная от разработки компонентной базы и заканчивая обустройством наземной инфраструктуры», – отметил Василий Шпак. Замминистра призвал регионы активно использовать меры поддержки, чтобы вместе развивать столь важную для страны отрасль.

Вопросам импортозамещения и технологической независимости уделил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он акцентировал, что такая системная работа ведется в Самарской области уже много лет. «Все наши тематические форумы дают концентрацию внимания на ключевых направлениях и стимулируют усилия на их перспективное развитие в нашей стране, – сказал Дмитрий Богданов. – Как результат – регион развивает производство фармацевтики и медицинского оборудования, работает над созданием новой отрасли энергомашиностроения. Самарская область заинтересована оставаться одной из столиц инжиниринга. К этому мы идем системно и планомерно».

В первый день эксперты обсудили ключевые факторы успеха в запуске новых технологических отраслей в регионе. Тематические дискуссионные треки были посвящены развитию инжиниринговых центров на базе сети НПЦ, кластерному подходу к развитию отрасли БАС, технологиям в сфере реверс-инжиниринга.

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко отметил, что помимо комплектования технологических треков, необходимо развитие компетенций персонала. Теме новых кадровых компетенций был посвящён отдельный дискуссионный трек. «Самарская область в плане развития технологий – в первой пятерке в России. Наш технопарк является ядром этой инновационной экосистемы и последние два года лидирует в национальных рейтингах по своим компетенциям. То, что сегодня происходит в «Жигулёвской долине», безусловно получит развитие в регионе и в стране», – сказал Сергиенко.

На площадке форума состоялось награждение лучших проектов Региональных центров инжиниринга в области импортозамещения.

Член Научно-координационного совета по вопросам реализации государственной подпрограммы по развитию инжиниринга и промышленного дизайна Минпромторга России, эксперт Минэкономразвития России по созданию и развитию региональных центров инжиниринга Наталья Кириллова отметила, что опыт Самарской области по созданию центров инжиниринга является примером для других регионов. «Мы очень благодарны Самарской области за то, что она организует этот форум на самом высоком уровне. Он очень предметный и конструктивный, тут обсуждают конкретные задачи и лучшие практики. Такие мероприятия вдохновляют и заряжают энергией. После пленарки, где мы говорили об отрасли беспилотия, представители центров инжиниринга рассказывали мне, что у них расширилось сознание: они увидели, как много на федеральном и региональном уровне делается, чтобы эта сфера развивалась».

Практическую направленность форума подчеркнул управляющий директор АНО «Агентство технологического развития» Александр Крылов: «Здесь на форуме я увидел большой запал у участников и яркость глаз, вызванный обсуждением темы отрасли беспилотных авиасистем, которая сейчас максимально поддерживается государством и инжиниринговыми центрами». Он также отметил, что в Самарской области большое количество компаний демонстрируют высокий уровень технологической кооперации друг с другом.

На площадке форума подписано несколько соглашений о сотрудничестве.

В течение первого дня на площадке форума работала выставка инжиниринговых проектов Самарской области. В ней приняли участие ведущие вузы и предприятия региона, многие из которых являются резидентами и партнерами «Жигулёвской долины». Поддержка технологического бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области