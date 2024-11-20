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Самарский художественный музей представляет выставку «Лица Армии». Она представлена в музее при поддержке Народного фронта и Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. (0+)

Автор работ — фотограф Ракшин, автор известных фильмов «Время собирать цветы» о судьбе солдат Русского экспедиционного корпуса в годы Первой мировой войны во Франции, «Волга в огне» о героях тыла, работниках пароходства в годы ВОВ, лауреат международных фестивалей за фильмы «Бессмертные», «Время собирать цветы», «Волга в огне» и «Фронтовая бригада». Свой фотопроект Олег Ракшин снимает на передовой, где находится сейчас.

«Я вижу свою миссию в том, чтобы сфотографировать людей, которые, защищая Отечество, творят историю. Чтобы наши потомки оценивали прошлое, в том числе, изучая эти фотографии. Фотографии, которые уже стали частью великой истории России», — считает автор.

Его фотографии были собраны и напечатаны при поддержке регионального отделения Народного фронта в Самарской области. Общественная организация занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону проведения Специальной военной операции, в том числе – бойцам 15-ой Александрийской бригады «Чёрные гусары», чьи портреты представлены в рамках выставки.

Спонсорскую поддержку и помощь в проведении выставки «Лица армии» оказала Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий. Организация на постоянной основе занимается благотворительностью: отправляет гуманитарную помощь в прифронтовые области, поддерживает подрастающее поколение Луганской, Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Лица армии» – это взгляд в будущее, которое прямо сейчас куют наши бойцы в зоне проведения Специальной военной операции.

Выставка будет представлена на площадке Самарского областного художественного музея в течение месяца.

Фото: минкульт СО/Олег Ракшин