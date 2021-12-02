Самарский художественный музей: конкурс новогодней игрушки «Ёлка с иголки»

172

В преддверии грядущего юбилея, Самарский художественный музей приглашает обратиться к музейной коллекции, которая насчитывает более 18 тысяч экспонатов основного фонда, и воплотить любимый музейный образ в ёлочной игрушке.

Простор для фантазии практически безграничен: разнообразие птиц, животных и цветов, овощей, фруктов и ягод, музыкальных инструментов, транспортных средств, домашней утвари, сказочных и мифологических существ в русской, восточной и западно-европейской экспозициях; элементы изящной лепнины, витражи, предметы роскошных музейных интерьеров, статуи грифонов и атлантов…

Игрушка может быть выполнена в любой технике и форме, главное, чтобы она была создана вручную, отвечала заданным размерам (не более 250х250х250 мм и не менее 50х50х50 мм) и соответствовала теме. В игрушке должен быть предусмотрен способ крепежа на новогоднюю ель (петли, прищепки или скобы для крепления к елочным ветвям).

К участию в конкурсе приглашаются все желающие, вне зависимости от их профессиональной компетенции. Заявки принимаются до 12 декабря.

Жюри выберет 125 лучших конкурсных работ, которые украсят главную музейную ёлку и станут экспонатами одноименной виртуальной выставки Художественного музея. Победители в разных возрастных категориях получат дипломы и ценные призы.

Фото: pixabay