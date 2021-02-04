Самарский ГАУ откроет самую современную ветклинику

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5 февраля 2021 года в 9.30 в Самарском государственном аграрном университете откроется ветеринарная клиника, оснащенная по последнему слову техники. Это – одна из первых ветеринарных клиник в России, полностью соответствующая новым образовательным стандартам подготовки ветеринаров, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

Стратегия лидерства региона в создании условий для новых прорывных разработок. Клиника станет самой современной площадкой практики ветеринарных врачей на базе подготовки специалистов высшего образования и ветеринарных фельдшеров на базе подготовки специалистов среднего профессионального образования. Теперь студенты на практике смогут проводить операции и заниматься образовательными и научными разработками в рамках национального проекта «Наука».

Клиника претендует на звание лидеров регионального рынка в сфере оказания врачебной помощи животным. Современное оборудование и прием ветеринаров – докторов и кандидатов наук - позволит оказывать широкий спектр медицинских услуг, в том числе лечить сложные случаи заболеваний.

Клиника оборудована операционной и необходимым анестезиологическим оборудованием, собственной лабораторией, цифровым рентгеном, электрокардиографией, аппаратом УЗИ и другими инструментальными и функциональными методами исследований. Все это позволит врачам клиники определять стратегию ведения пациентов и проводить лечение на уровне современных достижений ветеринарии, осуществлять вакцинацию и проводить все необходимые исследования.

Клиника создана на территории образовательного кампуса Самарского ГАУ (п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная 7г) и будет принимать пациентов ежедневно, кроме воскресенья.