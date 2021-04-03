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Самарский «дом с часами» все-таки снесут?

3 апреля 2021 11:12
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Самарский дом с часами все-таки снесут?

Старинное здание отказались признать культурным наследием.

Дом купца Кожевникова, который находится на Коммунистической, 5, не будут вносить в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщила руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

— Мы обращались в Управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН). Специалисты провели историко-культурную экспертизу в отношении этого дома. На основании их заключения представители ведомства отказались вносить дом в реестр. Нам предложили обращаться в суд. Всё это — сказка о потерянном времени. Но ведь его так много, чтобы можно было бездарно тратить на тяжбы, — пояснила Нина Казачкова.

Дом купца Кожевникова также известен как «дом с часами». Его построили во второй половине XIX века. По легенде, дочь купца Кожевникова умерла от чахотки (туберкулеза). Убитый горем отец приказал изготовить деревянные часы, стрелки на которых показывают точное время гибели ребенка. А окно в комнате девочки забили досками.

О возможной судьбе «дома с часами» стало известно в начале июля 2020 года. Первыми забили тревогу местные жители, когда заметили на деревянном строении табличку с указаниями сроков расселения. Они обратились за помощью как к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, так и к главе Самары Елене Лапушкиной. По словам местных жителей, этот дом пользуется особой популярностью у экскурсоводов из-за своей истории.

Как выяснили представители инициативной группы, здание имело статус памятника культуры. Якобы в 2007 году региональный Минкульт включил «дом с часами» в реестр. Но через несколько лет эта информация пропала из документов.

В начале ноября 2020 года мэр Самары Елена Лапушкина заявила, что в планах на снос до конца года дом купца Кожевникова не значился. А дальнейшую его судьбу будут решать городские власти вместе с историками, экспертами и представителями общественности, пишет 63.ру.

Фото: «Защитим дом Кожевникова» / Vk.com

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