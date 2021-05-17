Самарских мастеров приглашают к участию в фестивале гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона»

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17 июля в поселке Одоев Тульской области состоится Пятый межрегиональный Фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона». В мероприятии запланировано участие 130 мастеров и организаций - гончары и игрушечники более чем из 20 регионов России.

На Фестивале будут представлены: плешковская и чернышинская игрушки из Орловской области, Кожлянская игрушка из Курской области, из Калужской - «плодоносная» хлудневская, из Липецкой - «богатая» романовская, из Рязанской - монументальная скопинская, удивительная чернолощенная из Вологодской области.

Мастера из Белгородской, Воронежской, владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Пензенской и ряда других областей удивят своим мастерством и талантом и предложат попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной и гончарной игрушки.

В рамках Фестиваля среди мастеров пройдут конкурсы на лучшую глиняную игрушку, текстильных изделий, открыток и живописных работ.

Конкурсные игрушки можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка» и других площадках Фестиваля.

Подробнее узнать о фестивале можно на официальном сайте.