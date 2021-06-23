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Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье

23 июня 2021 10:28
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Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье

Новая образовательная программа «Нравственные основы семейной жизни» (НОСЖ), повсеместно и «с колес» введенная в прошлом году в школах Самарской области, на практике стала для многих педагогов непосильной ношей, обнаружив в том числе неготовность учителей разговаривать со школьниками о сексе до брака и абортах, пишет 21 июня газета «Самарское обозрение».

С сентября 2020 года курс «Нравственные основы семейной жизни» внедрили во всех средних образовательных учреждениях региона – это более 600 школ. При этом Самарская область стала первым и единственным в России регионом, где курс по семье ввели в программу обучения старшеклассников во всех без исключения школах, сообщает Обозрение.

Программа разработана с целью «ввести старшеклассников в традиционную систему семейных ценностей, подготовить их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи», а также для профилактики внебрачных сожительств, разводов, абортов и других негативных проявлений.

По итогам первого же учебного полугодия выяснилось, что вовлеченные учителя оказались попросту профнепригодными в этой сфере.

Инициаторы проекта – региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин» (СПЖ) – официально констатируют низкий уровень профессиональной и личностной готовности педагогов, недостаток подходящих методик и опыта преподавания семейноориентированных курсов.

Педагоги, которым пришлось взять на себя преподавание курса НОСЖ – а зачастую это непрофильные учителя географии, музыки или МХК, оказались психологически не готовы к обсуждению различных аспектов добрачных и брачно-семейных отношений. Также выяснилось, что большинству учителей не хватает мотивации на самообразование и зачастую они подходят к преподаванию курса формально.

Об этих проблемах говорится в заявке регионального отделения СПЖ на получение поддержки со стороны Фонда президентских грантов. В этом году СПЖ запрашивал 2,74 млн рублей, общая сумма расходов оценена в 3,48 млн.

Для дальнейшего продвижения программы православные женщины разработали проект «Комплексная система поддержки внедрения курса НОСЖ на территории Самарской области», в рамках которого запланировали конференции, форумы, мастер-классы, конкурсы, чтобы педагоги могли делиться опытом и узнавать новые методики в преподавании курса.

Поддержки проект однако не получил.

Фото: Pixabay.com

Теги: образование семейная жизнь школы

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