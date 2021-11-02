Самарских школьников приглашают к участию в конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»

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Учащимся из Самары предлагают представить свои работы на IX Областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Конкурс направлен на воспитание культуры охраны труда и развитие у подрастающего поколения внимательного отношения к жизни и здоровью.

Основными целями проекта являются формирование у детей культуры охраны труда, внимательного отношения к вопросам безопасности труда и к сохранению жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности; участие школьников в творческой, самостоятельной работе и в работе совместного характера; привлечение внимания общественности к проблемам охраны труда и повышению культуры охраны труда граждан.

Конкурс проводится среди школьников в трех возрастных категориях:1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы.

В мероприятии могут принять участие и дети, обучающиеся на дому.

Первый этап пройдет с 22 ноября 2021 года по 31 января 2022 года, второй – с 7 по 28 февраля 2022 года, а третий – с 9 марта по 31 августа 2022 года.

На конкурс могут быть представлены творческие проекты (макеты, модели, изделия, тематические экспозиции, выполненные в различной технике исполнения), детские рисунки, видеоролики и эссе на тему безопасного труда. Они должны быть направлены на побуждение и постоянное поддержание интереса к вопросам охраны труда. Участие осуществляется на бесплатной основе.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Фото: pixabay