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Самарских подростков трудоустраивают на лето

13 мая 2021 10:48
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Самарских подростков трудоустраивают на лето

Вопросы трудоустройства подростков, профориентации школьников, поддержки молодых специалистов являются важными направлениями Стратегии лидерства, сформированной жителями по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона неоднократно подчеркивал социальную значимость данных мероприятий, поскольку их реализация позволяет приобщить молодых людей к общественно-полезному труду, получить трудовые навыки, оградить их от негативного влияния общественной среды.

Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области проведена работа по привлечению дополнительного финансирования на организацию занятости подростков в текущем году.

На сегодняшний день численность несовершеннолетних, которые будут временно трудоустроены, составляет 6676 человек, а финансирование – 7,5 млн рублей. По состоянию на 11.05.2021 трудоустроен 741 подросток. Необходимо отметить, что основной этап трудоустройства несовершеннолетних граждан начинается с июня в период летних каникул.

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и т.д.). Всего трудоустроены на временные рабочие места 126 подростков вышеуказанной категории.

В 2021 году, с учетом опыта прошлого года и учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, продолжится работа по временному трудоустройству подростков в дистанционном формате. 

В период временного трудоустройства несовершеннолетним гражданам выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц, а также материальная поддержка со стороны службы занятости в размере 2250 рублей в месяц, пропорционально периоду трудоустройства.

Подростки от 14 до 17 лет включительно могут стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по документообороту, рабочими по благоустройству, ассистентами специалиста по работе с молодежью и др. 

Для содействия в трудоустройстве необходимо обратиться в центр занятости населения, где в целях выбора места трудоустройства подросткам предлагается получить профориентационные услуги.

Обращаем внимание, что при трудоустройстве работодатель требует предоставление следующего пакета документов:

  • – паспорт (оригинал и копия); 
  • – медицинская справка (форма 086-У);
  • – справка об отсутствии/наличии судимости работника; 
  • – справка с места учебы (оригинал и копия);
  • – заявление от одного из родителей (если работнику 14-15 лет); 
  • – согласие органов опеки и попечительства вашего района (если работнику 14-15 лет); 
  • – копия реквизитов карты (может оформляться у работодателя);
  • – трудовая книжка (при наличии, может оформляться у работодателя);
  • – страховое пенсионное свидетельство (оригинал и копия);
  • – ИНН (оригинал и копия).
Теги: Акценты подростки трудоустройство

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