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Самарских мастеров приглашают к участию в Открытом чемпионате России по пахоте

18 марта 2021 15:39
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Чемпионат – это уникальное мероприятие, которые способствует развитию и продвижению инновационных сельскохозяйственных технологий и техники, служит стимулом для профессиональной ориентации молодежи.

С 15 по 17 сентября 2021 года состоится 9-й Открытый чемпионат России по пахоте. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации вблизи села Найденовка Красногвардейского района Республики Крым.

Российская Федерация уже много лет является членом Всемирного пахотного движения, и потому ежегодно, начиная с 2012 года, Открытый чемпионат России по пахоте проводится в соответствии с правилами международного первенства.

Чемпионат – это уникальное мероприятие, которые способствует развитию и продвижению инновационных сельскохозяйственных технологий и техники, служит стимулом для профессиональной ориентации молодежи.

В программе Чемпионата

- Соревнования по пахоте

- «Трактор-шоу»

- Деловая программа, ориентированная на обсуждение актуальных вопросов АПК

- Демонстрационные показы новинок предприятий сельскохозяйственного машиностроения

- Выставка сельскохозяйственных животных

- Ярмарка фермерских продуктов

- Культурные мероприятия

Приглашаем самарских мастеров к участию, передает пресс-служба Минсельхозпрода Самарской области.

 

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Комментарии

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