Самарские медработники могут получить компенсацию за детский сад

97

В Самаре участковые врачи и врачи общей практики, а также их медицинские сестры, работающие в государственных медицинских учреждениях, имеют право на получение компенсации за посещение ребенком в возрасте от 1,5 до 6,5 лет частного детского сада.

Компенсационная выплата осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Выплата предоставляется родителям, не находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, не более чем за шесть месяцев подряд с момента подачи документов. Сумма компенсации составляет 50% от ежемесячной оплаты за детсад. Повторная подача документов допускается также не позднее чем через полгода, при условии, что ребенок посещает частный детский сад.

Для получения выплаты необходимо предоставить в любой из офисов многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ), либо в районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации соответствующие документы:

- заявление;

- копия паспорта;

- справка с места работы (выданную не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявления) обоих родителей;

- копия договора с частным детсадом;

- копии платежных документов об оплате за детсад за последние 6 месяцев;

- копия СНИЛС;

- реквизиты банка для зачисления средств.

Районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации смотрите здесь, передает пресс-служба горадминистрации.