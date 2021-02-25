Самарские медработники могут получить компенсацию за детский сад

В Самаре участковые врачи и врачи общей практики, а также их медицинские сестры, работающие в государственных медицинских учреждениях, имеют право на получение компенсации за посещение ребенком в возрасте от 1,5 до 6,5 лет частного детского сада.
Компенсационная выплата осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Выплата предоставляется родителям, не находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, не более чем за шесть месяцев подряд с момента подачи документов. Сумма компенсации составляет 50% от ежемесячной оплаты за детсад. Повторная подача документов допускается также не позднее чем через полгода, при условии, что ребенок посещает частный детский сад.
Для получения выплаты необходимо предоставить в любой из офисов многофункционального центра предоставления государственных (муниципальных) услуг (МФЦ), либо в районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации соответствующие документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- справка с места работы (выданную не ранее чем за 15 дней до даты подачи заявления) обоих родителей;
- копия договора с частным детсадом;
- копии платежных документов об оплате за детсад за последние 6 месяцев;
- копия СНИЛС;
- реквизиты банка для зачисления средств.
Районные отделы по предоставлению мер социальной поддержки населения городского округа Самара по месту регистрации смотрите здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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