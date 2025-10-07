Самарские волонтеры завершили гуманитарную миссию в Запорожье, ДНР, ЛНР

176

Сводная группа Молодёжки Народного фронта из 25 добровольцев Краснодарского края, Липецкой области, Астраханской и Самарской областей завершила гуманитарную миссию в новых регионах. Смена прошла при поддержке программы Росмолодёжи “Больше, чем путешествие” в партнерстве с Росмолодёжь.Форумы и Центром созидания “Маяк”.

Совместная работа Молодёжки Народного фронта и “Больше, чем путешествие” стала одним из направлений специального проекта “Новые горизонты”.

“Трек “По зову сердца” нашего спецпроекта “Новые горизонты” предназначен для волонтеров, активистов молодёжных общественных и некоммерческих организаций, которые приезжают на Донбасс, в Новороссию и приграничные регионы для участия в полезных работах и решения социально значимых задач. В этом году мы включены в реализацию сразу 3 гуманитарных инициатив. Благодаря совместным усилиям нашей программы, общественных движений и добровольческих организаций молодые люди из разных регионов страны получают возможность приехать на исторические территории, чтобы оказать помощь тем, кто в ней сейчас нуждается. Такие поездки – это возможность для ребят выразить свою любовь к Родине не на словах, а на деле”, – рассказала генеральный директор АНО “Больше, чем путешествие” Олеся Тетерина.

Стартовала миссия с инструктажей, вводных лекций, обучения первой помощи и основам безопасности. Затем команда разделилась: одна часть отправилась в ДНР и ЛНР, другая - осталась в Запорожской области. География миссии охватила несколько населённых пунктов: от Мелитополя до Стаханова, от Никольского до Бердянска.

В Запорожье добровольцы занимались расчисткой городских пляжей, фасовкой и учётом гуманитарной помощи, уборкой территорий, восстановлением мемориалов и благоустройством общественных пространств. Только в Куйбышевском районе было загружено 4,5 тонн продуктов для жителей, расфасовано около 1800 продуктовых пакетов, частично проведена реставрация стадиона и расчистка парков.

В Токмаке участники гуманитарной миссии поддержали пожилую жительницу Любовь Михайловну - помогли в благоустройстве придомовой территории, заготовили ей дрова на зиму, отремонтировали садовые приборы и домашнюю утварь.

Многим участникам миссии запомнилась работа в общежитии слабовидящих в Мелитополе. Ребята убрали дворовую территорию, провели генеральную уборку помещений на втором этаже, а также окрасили стены внутри здания.

Также они трудились в селе Белоцерковке – уложили плитку возле мемориала “Воинам освободителям”, обновили рисунок и реставрировали элементы на самом мемориале.

В ДНР и ЛНР добровольцы помогали ликвидировать последствия обстрелов, восстанавливали здания, убирали строительный мусор, фасовали и развозили воду и продукты, подготавливали школьные помещения к учебному году.

Среди участников - молодые ребята, для которых волонтёрство стало осознанным выбором и образом жизни.

Для координатора Молодёжки Народного фронта в Самарской области Ирины Каштановой этот выезд на гуманитарную миссию стал первым. И в первый раз она работала на донецком направлении. Признается, что хочется приезжать сюда снова и снова, потому что понимает – здесь есть люди, которым действительно нужна помощь. Причем, по ее словам, важно не просто помочь физически, но и показать местным жителям, что молодёжь всей России рядом.

Помимо работы, участники гуммиссии знакомились с историей Донбасса. Они посетили памятные места и возложили цветы к могилам первого главы ДНР Александра Захарченко, защитников и волонтёров. Также побывали на Саур-Могиле, где узнали о событиях на легендарной донбасской высоте в годы Великой Отечественной войны и в начале конфликта 2014 года.