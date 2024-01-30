Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией

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Разгрузили десятки тонн гуманитарной помощи, помогли одиноким нуждающимся пенсионерам и семьям участников СВО, привезли продукты и решили срочные бытовые проблемы. 11 волонтёров молодежной команды Народного фронта из Самарской области завершили двухнедельную гуммиссию в Ростове-на-Дону и Донецкой Народной Республике.

Это уже вторая командировка самарских ребят в новые регионы. Учитывая предыдущий опыт, в этот раз волонтеры разделились на группы, чтобы сделать свою работу быстрее и эффективнее. Пока одни занимались сортировкой продуктовых наборов на складах в Ростове-на-Дону, другие выезжали в Мариуполь и Шахты для помощи местному населению. В большинстве своем – это хозяйственные вопросы.

Любови Сырцовой команда отремонтировала швейные машины и провела уборку в доме. Также волонтеры привезли жительнице Мариуполя продуктовый набор.

Татьяне Финиченко добровольцы помогли привести в порядок розетки в доме и сделали косметический ремонт потолка.

«Большое спасибо Молодёжке Народного фронта! Ребята такие молодцы!», - поблагодарила жительница Мариуполя Татьяна Финиченко.

Людмиле Шевахиной из Мариуполя потребовалась помощь сразу с несколькими бытовыми вопросами: ребята наладили работу водостока, отремонтировали забор, провели уборку прилегающей территории и накололи дрова. Женщина переехала в дом семьи, которая уехала из города и бросила свое жилье. Собственный дом Людмилы Шевахиной разрушен во время обстрелов.

Помимо физической помощи пожилые и одинокие жители часто нуждаются и в моральной поддержке. Татьяна Мельник, когда волонтеры привезли ей продуктовый пакет, рассказала, что ей очень не хватает общения и даже на простые бытовые заботы не остается сил. Из-за возрастных проблем со здоровьем сходить за пенсией для нее – настоящий подвиг. Поэтому женщина написала заявление и попросила переводить пенсию на карту. По непонятным причинам просьба до сих пор не выполнена. Решить проблему жительница Мариуполя попросила активистов Народного фронта. Они уже начали разбираться.

«Вы даже не представляете, как я вам благодарна за все, что вы делаете. Простите меня за излишние эмоции. Спасибо вам!», - поблагодарила Татьяна Мельник.

А семье участника специальной военной операции из города Шахты команда помогла навести порядок в гараже и на летней кухне, а также оказала психологическую поддержку жене и детям.

Помимо адресной помощи жителям новых регионов волонтеры ежедневно работали на складе Народного фронта в Ростове-на-Дону, куда поступают гуманитарные грузы со всей страны.

«За 10 дней командой Молодёжного крыла отгружено и погружено около 30 тонн питьевой воды, расфасовано и отправлено около 7,5 тонн продуктовых наборов, 3 тонны текстиля, 2 тонны комплектов военной формы, 10 тонн детской одежды и около 3 тонн детского питания», - подвел итоги работы координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Самарской области Амир Гафуров.

В завершении командировки волонтерам провели экскурсию по Мариуполю, рассказали историю города и познакомили с памятными местами.