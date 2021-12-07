Самарские волонтеры приняли участие в выездном образовательном семинаре «ВНЕзависимости» 

В Самаре 50 волонтёров из 12 образовательных организаций приняли участие в выездном образовательном семинаре «ВНЕзависимости».
Участники изучили основы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также наркомании среди подростков и молодёжи.
Программа семинара включала в себя четыре образовательных блока:
- юридическое законодательство в сфере потребления и распространения ПАВ,
- оказание первой доврачебной помощи,
- психологические особенности формирования зависимостей,
- технология социального театра и ораторское мастерство.
Следующим этапом реализации проекта станет проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города подготовленными участниками семинара.
Фото: администрация Самары