Самарские волонтеры приняли участие в выездном образовательном семинаре «ВНЕзависимости» 

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В Самаре 50 волонтёров из 12 образовательных организаций приняли участие в выездном образовательном семинаре «ВНЕзависимости».



Участники изучили основы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также наркомании среди подростков и молодёжи.



Программа семинара включала в себя четыре образовательных блока:



- юридическое законодательство в сфере потребления и распространения ПАВ,

- оказание первой доврачебной помощи,

- психологические особенности формирования зависимостей,

- технология социального театра и ораторское мастерство.



Следующим этапом реализации проекта станет проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях города подготовленными участниками семинара.

Фото: администрация Самары