самарские волонтеры приняли участие в федеральном тактико-стратегическом форуме «Рубеж»

В Воронежской области завершился федеральный тактико-стратегический форум “Рубеж” – одна из главных образовательных площадок Молодёжки Народного фронта. В этом году участниками стали 288 добровольцев из 74 регионов России. Они прошли обучение и готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций – от оказания первой помощи до развёртывания гуманитарных миссий.

“Семьдесят процентов ребят, которые присутствуют на “Рубеже” – это те, кто уже участвовал в гуманитарных миссиях. Здесь они могут обсудить те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, у них формируется много дополнительных навыков. С этими ребятами в Курской области мы вместе участвовали в эвакуации мирного населения. Я постоянно езжу с ними в освобожденные города ДНР с гуманитарными миссиями. Они не военные, но ведут себя геройски, поскольку едут туда, где небезопасно, но чужая беда, чужая боль, чужая проблема, которую надо решить – для них в приоритете,” – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Важнейшая задача Народного фронта – не просто научить, а сформировать устойчивую и профессиональную волонтёрскую среду.

“В этом году мы максимально адаптировали “Рубеж” под реалии, с которыми сталкиваемся каждый день. Это и одно из ключевых направлений работы Народного фронта – гуманитарная миссия, и обстрелы, и стихийные бедствия, и другие вызовы. Ребята проходят первую помощь, тактическую подготовку, топографию, учатся развёртыванию гуммиссий: как найти ресурсы, как взаимодействовать с властями и ведомствами. Но главное – мы объясняем: не нужно подменять государство. Нужно быть рядом и помогать в трудный момент”, – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Добровольцы изучали и сдавали экзамены по нескольким направлениям: первая помощь с элементами тактической медицины, военная топография, тактическая подготовка, кибербезопасность и взаимодействие в гуманитарных миссиях.

Обучение проводили опытные наставники, в том числе участники СВО, специалисты федерального проекта “Тренер” и Герой России, капитан Иван Жарский, который каждый день лично работал с участниками.

“Научил ребят ориентироваться на местности и работать с картами. Мы ввели в программу тактическую подготовку, чтобы они поняли, каково это быть штурмовиком, командиром, тем, кто каждый день выполняет задачи в самых жёстких условиях. На “Рубеже” собралась та молодёжь, которая готова отдать всё ради того, чтобы страна жила и развивалась. Чтобы наша Россия все тяготы переносила вместе – это одна из главных идей Народного фронта. Мы – одна страна, одна семья, одна команда”, – сказал Герой России, капитан, участник президентской программы “Время героев” Иван Жарский.

Особое внимание организаторы уделили слаженности действий в команде. Участников разделили на 12 смешанных групп, каждая из которых получила имя действующего или исторического воинского подразделения. Учёба шла и днём, и ночью – с тревогами, эвакуациями, поиском “пострадавших” и оказанием помощи в условиях, приближенных к реальности.

В конце форума прошло масштабное итоговое учение “Гуманитарная миссия”, где добровольцы отрабатывали весь спектр задач: эвакуацию раненных, развёртывание ПВРов, сбор и сортировку гуманитарной помощи, логистику и координацию с оперативным штабом.

Каждый участник на форуме прошел гонку героев. Полоса препятствий наглядно показала: поддержка, взаимовыручка и распределение сил – важнейшие составляющие командной работы.