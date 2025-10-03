Я нашел ошибку
​​​​​​​Российское общество «Знание» представило проект «Возвращение» — документальный цикл портретных фильмов о ветеранах СВО.
В новом цикле фильмов Общества «Знание» рассказали историю ветерана Константина Яшина - гендиректора НПЦ БАС «Самара»
На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании.
Более 500 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС
Работы для участия в следующем этапе конкурса направлены в УТ МВД России по ПФО.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции»
В номинации «Второй старт».
Сегодня в Самаре стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Акция прошла в Самарском Дворце ветеранов и наглядно показала, что забота о здоровье — это общее дело.
Личным примером: ветераны СВО присоединились к осенней прививочной кампании против гриппа в Самаре 
Участниками самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали более 720 тысяч человек.
Завершился дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное» 
Работы запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара» предупреждают о плановых ремонтах на неделю
От души поздравляем и желаем крепкого здоровья и долголетия!
75 лет легенде самарского футбола Валерьяну Панфилову
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Самарские волонтеры приняли участие в федеральном тактико-стратегическом форуме «Рубеж»

3 октября 2025 13:32
144
самарские волонтеры приняли участие в федеральном тактико-стратегическом форуме «Рубеж»

В Воронежской области завершился федеральный тактико-стратегический форум “Рубеж” – одна из главных образовательных площадок Молодёжки Народного фронта. В этом году участниками стали 288 добровольцев из 74 регионов России. Они прошли обучение и готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций – от оказания первой помощи до развёртывания гуманитарных миссий.

“Семьдесят процентов ребят, которые присутствуют на “Рубеже” – это те, кто уже участвовал в гуманитарных миссиях. Здесь они могут обсудить те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, у них формируется много дополнительных навыков. С этими ребятами в Курской области мы вместе участвовали в эвакуации мирного населения. Я постоянно езжу с ними в освобожденные города ДНР с гуманитарными миссиями. Они не военные, но ведут себя геройски, поскольку едут туда, где небезопасно, но чужая беда, чужая боль, чужая проблема, которую надо решить – для них в приоритете,” – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Важнейшая задача Народного фронта – не просто научить, а сформировать устойчивую и профессиональную волонтёрскую среду.

“В этом году мы максимально адаптировали “Рубеж” под реалии, с которыми сталкиваемся каждый день. Это и одно из ключевых направлений работы Народного фронта – гуманитарная миссия, и обстрелы, и стихийные бедствия, и другие вызовы. Ребята проходят первую помощь, тактическую подготовку, топографию, учатся развёртыванию гуммиссий: как найти ресурсы, как взаимодействовать с властями и ведомствами. Но главное – мы объясняем: не нужно подменять государство. Нужно быть рядом и помогать в трудный момент”, – отметил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Молодёжки Народного фронта Владимир Тараненко.

Добровольцы изучали и сдавали экзамены по нескольким направлениям: первая помощь с элементами тактической медицины, военная топография, тактическая подготовка, кибербезопасность и взаимодействие в гуманитарных миссиях.

Обучение проводили опытные наставники, в том числе участники СВО, специалисты федерального проекта “Тренер” и Герой России, капитан Иван Жарский, который каждый день лично работал с участниками.

“Научил ребят ориентироваться на местности и работать с картами. Мы ввели в программу тактическую подготовку, чтобы они поняли, каково это быть штурмовиком, командиром, тем, кто каждый день выполняет задачи в самых жёстких условиях. На “Рубеже” собралась та молодёжь, которая готова отдать всё ради того, чтобы страна жила и развивалась. Чтобы наша Россия все тяготы переносила вместе – это одна из главных идей Народного фронта. Мы – одна страна, одна семья, одна команда”, – сказал Герой России, капитан, участник президентской программы “Время героев” Иван Жарский.

Особое внимание организаторы уделили слаженности действий в команде. Участников разделили на 12 смешанных групп, каждая из которых получила имя действующего или исторического воинского подразделения. Учёба шла и днём, и ночью – с тревогами, эвакуациями, поиском “пострадавших” и оказанием помощи в условиях, приближенных к реальности.

В конце форума прошло масштабное итоговое учение “Гуманитарная миссия”, где добровольцы отрабатывали весь спектр задач: эвакуацию раненных, развёртывание ПВРов, сбор и сортировку гуманитарной помощи, логистику и координацию с оперативным штабом.

Каждый участник на форуме прошел гонку героев. Полоса препятствий наглядно показала: поддержка, взаимовыручка и распределение сил – важнейшие составляющие командной работы.

