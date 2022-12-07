Самарские волонтеры начали готовить сухие борщи для бойцов СВО

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Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вдохновляет все больше людей на добрые дела. В Самарской области участники волонтерского движения САМБАТ начали заготавливать сухие супы для тех, кто сейчас находится на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Помощь с продуктами оказывают неравнодушные жители региона, в том числе, привозят овощи, выращенные на своих огородах.



Идея начать готовить для бойцов, рассказывают волонтеры, пришла после общения со знакомыми, которые уже побывали в зоне СВО. Говорят, питанием и быстрым перекусом там обеспечены, но часто вспоминают домашнее тепло и горячие наваристые супы. Недолго думая, волонтеры решили заготавливать сублимированные борщи. Это действительно самый удобный и быстрый способ утолить голод в полевых условиях.



«Мы решили создать такое направление, чтобы разнообразить меню военнослужащих, потому что не секрет, что однообразная пища надоедает, а это будет тепло из дома. К тому же это все приготовлено руками наших женщин, которые хотят только одного - чтобы они скорее вернулись домой с Победой, живые и здоровые», - отмечает координатор движения САМБАТ Юлия Романова.



Мини-производство развернули на собственной кухне. С продуктами – овощами и мясом - помогают жители сельских районов региона.



«Все овощи предварительно проходят термическую обработку, отправляются в сушилку, сушатся до полной готовности и только после этого упаковываются в пакетик. Нужно буквально 10-15 минут, чтобы получить полноценный борщ, залив его кипятком», - поясняет еще один участник волонтерского движения Мария Третьякова. Такая обработка дает возможность сохранить в овощах максимум витаминов и полезных веществ.



«Борщ получается домашним, вкусным, - поддерживает коллегу Ирина Солдатова. - Сразу очень много людей откликнулись. Вначале просили только 10 человек помочь с продуктами, но волна добрых дел покатилась, как в теории про шесть рукопожатий. Прошло всего 2 недели, как мы это начали. И даже не заметили, сколько уже приготовили».



Первая партия сухих борщей в ближайшее время будет отправлена бойцам. А волонтеры уже задумали расширить производство и включить в меню другие рецепты супов.

Фото: департамент информационной политики СО