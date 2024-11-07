Самарские ученые разработали нейросетевого "земельного инспектора

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Сервис НЕ ВРИ может принести в местные бюджеты дополнительные 3,2 млрд рублей.

Ученые Самарского университета им. Королёва совместно со специалистами компании “Самара-Информспутник” разработали и запустили электронный Интернет-сервис, позволяющий автоматически находить на территории того или иного региона или отдельного населенного пункта нарушения в сфере земельного законодательства.

Для поиска нарушений электронный "земельный инспектор" сопоставляет и анализирует с помощью нейросетей информацию из различных источников, привлекая в том числе и данные со спутников дистанционного зондирования Земли. Сервис предназначен, в первую очередь, для использования в налоговых органах, а также в интересах муниципальных и региональных органов власти. Новый программный продукт уже успешно прошел тестирование на территории Самарской области.

"Созданный сервис может в автоматическом режиме выявлять в городах и регионах страны случаи возможного нарушения земельного законодательства, касающиеся видов разрешенного использования того или иного земельного участка. То есть, например, какой-то участок земли в Самаре ранее был официально оформлен под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство, а на самом деле вместо огорода или частного дома на этом участке сейчас находится магазин или кафе, автомойка, баня или какой-то другой коммерческий объект, а это значит, что налог за этот участок должен быть гораздо больше, и подобных случаев, к сожалению, очень много. Наша разработка изучает заданный пользователем сервиса район, город или целый регион, сопоставляет с помощью нейросетей данные из различных источников и определяет земельные участки с вероятными нарушениями. Собранные сервисом данные могут автоматически передаваться, например, в налоговые органы для проведения проверок и принятия соответствующих мер - доначисления налогов, наложения штрафов", - рассказал Андрей Чернов, руководитель направления геоданных Самарского университета им. Королёва и компании "Самара-Информспутник".

По словам Андрея Чернова, сервис уже прошел тестирование на территории Самарской области. Испытания показали, что точность выявления реальных нарушений с помощью самарской разработки составляет от 90 до 95%. Окончательное решение, прав электронный "инспектор" или ошибся, конечно же, принимают люди - специалисты соответствующих органов в ходе проверки. По результатам тестирования сервиса в нашем регионе было доначислено налогов и выписано штрафов примерно на 15 млн рублей. В настоящее время сервис запущен уже на федеральном уровне и может анализировать данные по земельным участкам почти всех регионов России.

"Мы провели пробное сканирование российских регионов и это сканирование выявило в стране более 116 тысяч возможных нарушений. Программа также автоматически посчитала общую сумму, которую могут получить местные бюджеты в случае уплаты доначисленных налогов и штрафов по этим нарушениям - в целом по России это более 3,2 млрд рублей", - отметил Андрей Чернов.

Совместная разработка ученых Самарского университета им. Королёва и компании "Самара-Информспутник" пока еще не обзавелась официальным названием, в качестве возможного рассматривается вариант: "Сервис НЕ ВРИ". Двойная аббревиатура в этом названии расшифровывается как "НарушениЕ Видов Разрешенного Использования".

Статистику по найденным нарушениям и оценке доначисливаемых налогов можно посмотреть в демонстрационном режиме по отдельным регионам и муниципалитетам на портале сервиса. Для получения примера данных по своему городу можно обратиться к специалистам компании.