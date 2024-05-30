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Самарские ученые приступили к масштабным испытаниям биотопливных добавок для газотурбинных двигателей

30 мая 2024 10:46
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Самарские ученые приступили к масштабным испытаниям биотопливных добавок для газотурбинных двигателей

Результаты экспериментов войдут в электронное экотопливное "меню"

Ученые Самарского университета им. Королёва приступили к масштабным испытаниям биотопливных смесей – авиационного топлива с различными биокомпонентами, добавляемыми для снижения вредных выбросов в атмосферу. В ходе испытаний, которые, как планируется, продлятся более семи месяцев, ученые экспериментально определят влияние биотоплива на характеристики двигателя, что позволит найти наиболее эффективные и экологичные биотопливные смеси и составить рецептуру оптимального топлива будущего. Испытания проводятся на малоразмерных газотурбинных двигателях (МГТД), в том числе собственной разработки (МГТД "Колибри"). Ранее подобные эксперименты с биотопливными смесями на МГТД не проводились.

"Главная цель нашего проекта – определить влияние биодобавок на характеристики двигателя, такие как тяга, расход топлива и экологичность. Мы хотим найти оптимальные составы смесевых топлив, которые позволят сохранять хорошие эксплуатационные характеристики двигателей при одновременном снижении негативного влияния на окружающую среду. Данная работа является продолжением наших исследований в области определения свойств как отдельных биокомпонентов, так и их смесей с керосином, которые мы проводим в рамках грантов Российского научного фонда", – рассказал Иван Зубрилин, заведующий молодежной научно-исследовательской лабораторией "Энергетические установки".

Экспериментальные исследования проводятся на специально оборудованном испытательном стенде в лаборатории университета. Двигатель запускается на топливе с добавлением определенных биокомпонентов, а измерительная аппаратура фиксирует множество различных показателей рабочих процессов.

Для испытаний задействованы малоразмерные газотурбинные двигатели с максимальной тягой 220 Н (ньютонов). Двигатели достаточно компактные и легкие – длина около 30 см, диаметр – примерно 12 см, а вес – 2 кг. На основе подобных компактных мини-двигателей можно создавать мобильные энергоустановки и небольшие скоростные летательные аппараты. В рамках исследований самарские ученые работают в кооперации с коллегами из Центрального института авиационного моторостроения (Москва), Пермского национального исследовательского политехнического университета и Томского политехнического университета.​

Результаты экспериментов в перспективе войдут в базу данных программного комплекса, создаваемого в Самарском университете им. Королёва для расчета влияния различных видов биотоплива и других перспективных авиационных топлив на характеристики авиационных двигателей. Данная разработка сможет заранее определять и прогнозировать, как изменятся продолжительность, дальность и себестоимость полета, если самолет с определенной компоновкой двигателей заправить не традиционным авиационным керосином, а тем или иным экологически чистым топливом. Электронное экотопливное "меню" может пригодиться конструкторам и эксплуатантам авиационной техники при постепенном переходе отечественной авиационной отрасли на экологически чистые виды топлива, в том числе при сертификации отечественной авиационной техники для использования биотоплива.

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