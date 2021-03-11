Самарские ученые планируют получать энергию из шума

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Микроэлектростанцию, использующую шум энергетических установок, предлагается устанавливать в выпускных системах локомотивов и морских судов.

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии.

Такие установки в перспективе можно будет устанавливать в выхлопных системах мощных двигательных установок железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров. Работы по созданию шумоутилизатора ведутся на кафедре теплотехники Самарского университета.

"Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. То есть, речь идет о шуме. Обычно для глушения шума в выхлопных системах используются различные методы поглощения энергии. Мы же предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, тем самым мы одновременно уменьшаем уровень шума выхлопной системы и получаем из утилизируемых звуков дополнительную электрическую энергию, пусть и небольшую, но все же", – рассказал старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов.

Как подчеркнул Артем Шиманов, данная разработка не только сделает в перспективе двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей (известно, что длительное воздействие мощных низкочастотных шумов способно приводить к повреждению внутренних органов человека, вызывая, в частности, проблемы с сосудами и сердцем) - шумоутилизатор также уменьшит нагрузку на выхлопную систему двигателя, что позволит уменьшить размеры и материалоемкость конструкций выхлопных систем, то есть, двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.

Исследования планируется завершить в следующем году, после чего будет изготовлен демонстрационный образец установки с волноводом из металла и начнется работа по внедрению этой разработки на практике.