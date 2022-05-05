Самарские ученые акклиматизировали российские беспилотники к жаркому климату Ближнего Востока

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Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва акклиматизировали отечественные беспилотники к жаркому климату Аравийского полуострова, что в перспективе позволит увеличить поставки БПЛА из России в ряд стран Ближнего Востока. Совместно со специалистами компании-разработчика беспилотников самарские ученые усовершенствовали систему охлаждения двигателя БПЛА для эффективной и надежной работы аппарата в условиях высокой температуры окружающего воздуха.

"Ученые Самарского университета им. Королёва вместе с коллегами из российской инновационной компании AURA провели оптимизацию системы охлаждения двигателя отечественных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы в условиях жаркого климата. Компания выпускает БПЛА вертолетного типа и поставляет свою продукцию за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. На основе проведенных исследований и численного моделирования были подобраны максимально эффективные параметры вентилятора системы охлаждения, обеспечивающие стабильную работу двигателя при высоких температурах окружающей среды, вплоть до 60 градусов Цельсия", - рассказал доцент кафедры теплотехники и тепловых двигателей, научный руководитель лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрий Угланов.

Дневная температура воздуха в странах Ближнего Востока летом порой приближается к 50 градусам Цельсия, что создает дополнительную тепловую нагрузку на технику и может отрицательно влиять на рабочий ресурс двигателя, поэтому было принято решение улучшить систему охлаждения силовой установки.

"В ходе работ были рассмотрены различные варианты конфигурации вентилятора системы охлаждения. С помощью аналитического расчета мы определили наиболее оптимальные значения длины, ширины и угла установки лопаток вентилятора, было просчитано, насколько можно увеличить КПД лопаток и мощность вентилятора. В результате выполненных работ мы спроектировали два возможных варианта конфигурации вентилятора, благодаря которым двигатель будет стабильно и эффективно работать в климатических условиях стран Ближнего Востока. Кроме того, разработан модернизированный вариант системы охлаждения - с дополнительным вентилятором, который поможет двигателю беспилотников выдерживать еще более сложные, еще более жаркие условия эксплуатации", - отметил Дмитрий Угланов.