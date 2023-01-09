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Самарские транспортные полицейские исполнили новогодние мечты детей

9 января 2023 10:46
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Самарские транспортные полицейские исполнили новогодние мечты детей

Общественный совет и руководство Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» исполнили мечты воспитанников Государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник». Свои желания дети написали на открытках, которыми украсили новогоднюю ёлку в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации г. Самары. Общественники и транспортные полицейские присоединились к ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний».

Вручить подарки детям приехали начальник Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте полковник полиции Руслан Пантелеев и председатель Общественного совета при линейном управлении Владимир Берглезов.

Начальник линейного управления рассказал ребятам о службе в органах внутренних дел, условиях поступления и обучения в учебных заведениях МВД России. Он также напомнил подросткам основные правила безопасного поведения на объектах транспорта, рассказал, как вести себя в сети «Интернет», чтобы не стать жертвой мошенников и не быть вовлеченным в сомнительные организации.

Владимир Берглезов рассказал об основных правилах безопасного поведения в новогодние праздники, осторожном обращении с пиротехническими изделиями и огнем, а также напомнил, что делать при чрезвычайных ситуациях.

Общественник и начальник линейного управления подарили ребятам теплые спортивные костюмы, кроссовки, хоккейные коньки, беспроводные наушники, а также педаль эффектов для игры на электрогитаре и, конечно конфеты. Дети искренне радовались и благодарили взрослых.

 «Мы с большим удовольствием каждый год принимаем участие в акции «Ёлка желаний», чтобы подарить новогоднее настроение детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,» – сказал председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимир Берглезов.

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