Самарские таможенники предотвратили вывоз крупной партии зерна и сахара в Казахстан

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Сотрудниками Самарской таможни пресечена попытка незаконного вывоза железнодорожным транспортом в Казахстан почти 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка.

Запрещенный к вывозу груз был обнаружен таможенниками на железнодорожной станции Илецк-1 Оренбургской области.

Согласно Указу Президента России от 8 марта 2022 года №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» действуют ограничения и запрет на вывоз ряда товаров.

Восемь вагонов с зерном и вагон с сахарным песком будет возвращен отправителю.

С момента введения ограничений Самарская таможня выявила 21 грузовой автомобиль, перевозивший товары, запрещенные к вывозу либо без разрешительных документов – 20 тонн ячменя, 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонн автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, а также технологическое оборудование для предприятий питания, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни