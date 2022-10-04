Самарские судебные приставы провели «Семейный день»

156

Первый осенний месяц сотрудники Главного управления ФССП России по Самарской области решили проводить по-спортивному: организовали праздник в спортивном зале стадиона «Динамо» и посвятили его самой главной ценности в жизни каждого человека – семье. Сотрудники Службы и их дети провели время вместе, продемонстрировали сплоченность, единство и доказали, что наша Служба – это одна большая, дружная семья.

Участниками мероприятия стали сотрудники Службы и их дети, которым предстояло поучаствовать в различных конкурсах и подвижных играх – дети и взрослые состязались в эстафетах, викторинах, предварительно разделившись на три команды. Роль капитанов команд взяли на себя самые маленькие участники мероприятия. Несмотря на юный возраст, каждый из них становился победителем какого-либо состязания.

Уже на первых минутах соревнований команды показали ловкость и желание одержать победу. С каждым конкурсом участники практически сравнивали счет друг с другом. Однако никто из них не забывал о взаимовыручке, дружбе, поэтому проигравших здесь не было.

После спортивных баталий дети приняли участие в мастер-классах по сборке и разборке автоматов, по росписи гипсовых фигурок. А чтобы ребята восполнили запас сил и восстановились после насыщенного дня для них было организовано чаепитие.

Мероприятия, приуроченные к празднованию «Семейного дня», прошли и в других города и районах области. Например, в г. Тольятти сотрудники Службы вместе с детьми выбрались на живописные берега реки Волги. А в Приволжском районе судебные приставы совместно с детьми окунулись в театральное искусство и организовали небольшое кукольное представление, которое оставило приятные эмоции.